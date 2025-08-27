I Carabinieri denunciano un trentottenne per ricettazione

Terracina (LT): Nella mattinata di lunedì , i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terracina e della Stazione di Terracina (LT), hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 38 anni, residente a Fondi, già noto alle forze di polizia, per il reato di ricettazione.

Nello specifico, i Carabinieri, a conclusione di mirata attività d’indagine, hanno intercettato il 38enne, in una zona impervia, nei pressi di un sentiero attiguo ad un’area archeologica del luogo, in possesso di vario materiale per la potatura di alberi e giardinaggio, del valore complessivo di circa 3500,00 euro, che erano stati asportati, alle precedenti ore 3 circa, da un magazzino ubicato all’ interno della predetta area archeologica.

Il materiale rinvenuto è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’ indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.