I Carabinieri denunciano un uomo di 84 anni per detezione ai fini di spaccio

Aprilia (LT): Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Aprilia (LT) hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 84 anni del luogo, già noto alle forze di polizia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nello specifico, i Carabinieri, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno sottoposto a controllo un uomo di 63 anni, che, a seguito di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Gli accertamenti preliminarmente condotti dai militari dell’Arma hanno permesso di raccogliere elementi tali da identificato l’indagato quale soggetto che, poco prima, aveva provveduto a cedere la sostanza stupefacente rinvenuta. Pertanto, i Carabinieri hanno raggiunto l’abitazione dell’uomo per eseguire una perquisizione domiciliare. L’uomo di 84 anni, nonostante la reiterata richiesta dei Carabinieri, ha tentennato nell’aprire la porta di casa, dalla quale continuavano a provenire rumori, ostacolando di fatto, per qualche minuto, l’operato dei militari dell’Arma, lasciando ragionevolmente ipotizzare che l’uomo avrebbe assunto condotte finalizzate a disfarsi della sostanza stupefacente o comunque di materiale o oggetti illecitamente detenuti. Tuttavia, nel corso della conseguente perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto materiale vario per il confezionamento dello stupefacente e sulla persona dell’indagato la somma di oltre 200 euro in contanti in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro.

Pertanto, i Carabinieri hanno denunciato l’84enne per il reato di detenzione di sostanza stupefacente, mentre il 63enne è stato segnalato alla competente Prefettura, quale assuntore di sostanza stupefacenti.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.