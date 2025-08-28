I Carabinieri denunciano un uomo e una donna per abbandono di rifiuti

Latina (LT): Nel corso della mattinata di martedì, i Carabinieri della Stazione di Latina Borgo Sabotino (LT) unitamente ai militari del Nucleo Forestale di Latina, hanno deferito in stato di libertà, un uomo e una donna del luogo, rispettivamente dell’età di 63 e 39 anni, per il reato di abbandono di rifiuti.

In particolare, i Carabinieri, a seguito di un controllo eseguito in un terreno di proprietà degli indagati, hanno riscontrato la presenza di rifiuti, alcuni dei quali pericolosi.

Pertanto i militari dell’Arma, in esito a quanto hanno rilevato, hanno posto sotto sequestro il terreno. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione