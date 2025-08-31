I Carabinieri denunciano un uomo per lesioni personali e fuga con omissione di soccorso e una donna per falsa dichiarazione a P.U.
Terracina (LT): Nella giornata di sabato, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terracina (LT), hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 66 anni del luogo, per il reato di lesioni personali stradale e fuga con omissione di soccorso ed una donna di 65 anni del luogo, per il reato di falsa dichiarazione a Pubblico Ufficiale.
Nello specifico, i Carabinieri, da mirati accertamenti preliminarmente condotti scaturite dalla querela da parte della vittima, anche attraverso le analisi delle telecamere di videosorveglianza poste nelle zone di interesse, emergerebbe che l’uomo, alla guida di un’autovettura, lo scorso 14 agosto avrebbe investito la vittima a bordo di un velocipede, per poi allontanarsi dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso, procurandogli lievi lesioni.
Mentre la donna, proprietaria dell’autovettura, nel corso degli accertamenti utili a risalire a chi fosse in uso quel giorno il predetto veicolo, avrebbe reso delle false dichiarazioni al fine di depistare le indagini.
Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.