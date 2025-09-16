I Carabinieri denunciano un ventenne per lesioni personali

Cisterna di Latina (LT): Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Cisterna di Latina (LT), hanno deferito, in stato di libertà, un cittadino egiziano di 20 anni domiciliato nel predetto comune, già noto alle forze di polizia, per il reato di lesioni personali.

Nello specifico, nel corso del pomeriggio del giorno precedente, su richiesta pervenuta tramite 112 N.U.E, i Carabinieri erano intervenuti in quel centro, dove poco prima, era stata segnalata una lite tra cittadini stranieri. Giunti sul posto, i militari dell’Arma, non riscontravano la presenza di soggetti coinvolti nell’evento segnalato. Tuttavia avviavano un’attività informativa al fine di ricostruire l’accaduto e risalire alla individuazione delle persone coinvolte.

All’esito di accertamenti preliminarmente condotti, sulla scorta delle informazioni raccolte nell’immediato, compresa la descrizione del soggetto indicato quale autore dell’evento, i militari dell’Arma avviavano una mirata attività di ricerca, anche attraverso la visione delle telecamere poste nelle zone di interesse, che permetteva di rintracciare, in breve tempo, l’indagato, quale autore di un’aggressione che avrebbe posto in essere nei confronti di un altro uomo, di 26 anni, che per le lievi lesioni riportate, ha dovuto ricorrere alle cure sanitarie.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.