I Carabinieri denunciano un venticinquenne per porto di armi od oggetti atti ad offendere

Pontinia (LT): Nel corso della serata di domenica, a Pontinia, i Carabinieri della Stazione di Latina Borgo Grappa hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 25 anni, di origine indiana, residente a Sabaudia, per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Nello specifico, i Carabinieri, intorno alle 19.00, su richiesta pervenuta al 112 N.U.E, sono intervenuti nei pressi di un parcheggio di quel centro, dove era stata segnalata la presenza di un gruppo di persone che stavano maneggiando delle armi.

Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno riscontrato la presenza di un gruppo di cittadini indiani, tra cui l’indagato, che alla vista dei militari, chiudeva velocemente il bagagliaio della propria autovettura.

Pertanto i Carabinieri, ricorrendone i presupposti, hanno eseguito una perquisizione personale e veicolare, che ha permesso di rinvenire nella disponibilità dell’indagato, all’interno del bagagliaio della predetta autovettura, una riproduzione di un fucile AK- 47 e tre pistole, tra cui il fucile ed una pistola prive del tappo rosso, che sono state poste a sequestro.

Nel corso degli accertamenti è emerso che il 20enne, insieme ad altri suoi connazionali, erano intenzionati a fare delle riprese video utilizzando la riproduzione delle armi sopra descritte, per poi pubblicarle su una nota piattaforma di condivisione video.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.