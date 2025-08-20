I Carabinieri denunciano un ventiduenne per guida in stato di ebbrezza alcolica  

Terracina (LT): Nella decorsa notte, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terracina (LT), a conclusione dei necessari accertamenti, hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 22 anni, residente a Roma, per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica.

Nello specifico, i Carabinieri, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno sottoposto a controllo il 22enne, alla guida di un’autovettura, dal quale è emerso che aveva un tasso alcolemico superiore a quello consentito per legge.

All’uomo, denunciato all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica, è stata altresì ritirata la patente di guida.

L’attenzione del Comando Provinciale Carabinieri di Latina rimane alta e costante sull’intera giurisdizione di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di ordine e sicurezza pubblica avanzate dai cittadini. Pertanto, continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto dell’Arma dei Carabinieri, svolti dalle numerose pattuglie impiegate giorno e notte al fine di evitare spiacevoli conseguenze dovuta all’assunzione di sostanze che alterano lo stato psicofisico degli utenti stradali.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.