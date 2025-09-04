I Carabinieri denunciano un ventiduenne per truffa

Sperlonga (LT): Nel corso della mattinata di martedì, i Carabinieri della Stazione di Sperlonga (LT), al termine di attività investigativa, hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 22 anni, originario della provincia di Napoli, già noto alle Forze di Polizia, per il reato di truffa.

In particolare, i Carabinieri, a seguito della querela presentata da un 57enne di Sabaudia, hanno avviato un’indagine che ha permesso di individuare, attraverso mirati accertamenti, il responsabile del reato per cui procede, il quale aveva pubblicato un’inserzione pubblicitaria su un noto marketplace on-line, per la vendita di una forbice elettrica ad un prezzo apparentemente conveniente.

A seguito della contrattazione, l’indagato aveva indotto il malcapitato al pagamento, attraverso un bonifico bancario di 380,00 euro, quale corrispettivo necessario per l’acquisto del predetto attrezzo che non è stato mai recapitato all’acquirente, nonostante il perfezionamento della predetta operazione bancaria.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.