I Carabinieri denunciano un ventiseienne per furto

Aprilia (LT): Nel pomeriggio di sabato, i Carabinieri della Stazione di Aprilia (LT), al termine di mirata attività d’indagine, svolta anche attraverso la visione dei filmati registrati da sistemi di videosorveglianza acquisiti nel corso delle investigazioni,
hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 26 anni residente in provincia di Roma e già noto alle Forze di Polizia per i suoi trascorsi giudiziari, per il reato di furto aggravato.
In particolare, i Carabinieri di Aprilia, a seguito di specifica attività d’indagine scaturita dalla querela presentata, lo scorso 16 settembre, da un dipendente di un esercizio commerciale sito in via Pontinia, hanno individuato l’indagato, raccogliendo elementi di prova tali da evidenziare le sue responsabilità in ordine al furto di materiale vario, del valore di 700 euro circa.
Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.