I Carabinieri denunciano un ventisettenne per porto abusivo di oggetti atti ad offendere 

Aprilia (LT): Nella nottata di mercoledì, i Carabinieri della Stazione di Aprilia (LT), hanno deferito, in stato di libertà, un cittadino di 31 anni del luogo, già noto alle forze di polizia, per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Nello specifico, i Carabinieri, durante un servizio perlustrativo, hanno sottoposto a controllo l’indagato a bordo di un’autovettura, la cui conseguente perquisizione veicolare ha permesso ai militari dell’Arma di rinvenire nella sua disponibilità un martello.

All’esito degli accertamenti condotti, i Carabinieri hanno appurato che il 31enne era sprovvisto della patente di guida, poiché mai conseguita, pertanto oltre ad essere denunciato all’ Autorità Giudiziaria, è stato altresì sanzionato per guida senza patente.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.