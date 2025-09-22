I Carabinieri denunciano una 40enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

Aprilia (LT): Nel corso della nottata, i Carabinieri della Stazione di Aprilia (LT) hanno deferito, in stato di libertà, una donna di 40 anni, già nota alle forze di polizia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, i Carabinieri, nell’ambito del monitoraggio delle aree interessate dall’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proceduto al controllo della 40enne che, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 2,3 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, suddivisa in 7 dosi e una modica quantità di sostanza stupefacente di tipo “hashish” e “crack”

I Carabinieri hanno esteso la perquisizione anche presso l’abitazione dell’indagata rinvenendo un bilancino di precisione

Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro, significando che, la sostanza stupefacente rinvenuta, nell’ambito delle disposizioni che saranno impartite dall’Autorità Giudiziaria, sarà sottoposta alle analisi di laboratorio, quantitative e qualitative.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagata vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.