I Carabinieri denunciano una 50enne per appropriazione indebita

Cisterna di Latina (LT): Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri di Cisterna di Latina (LT) hanno deferito, in stato di libertà, una donna di 50 anni, residente a Latina, per il reato di appropriazione indebita.

Nello specifico i Carabinieri, durante un normale controllo alla circolazione stradale hanno fermato l’indagata alla guida di un’autovettura. All’esito di più approfonditi accertamenti eseguiti dai militari dell’Arma è emerso che il veicolo, in uso alla donna, era sottoposto ad un provvedimento di sequestro penale emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, in relazione ad una denuncia per appropriazione indebita presentata nel luglio 2024.

Per il predetto motivo, i Carabinieri, oltre a denunciare la 50enne all’ Autorità Giudiziaria, hanno proceduto al sequestro penale dell’autovettura, affidandola ad una depositeria giudiziaria. Si rappresenta che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagata vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione