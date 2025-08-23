I Carabinieri denunciano una trentacinquenne per furto

Latina (LT): Nel pomeriggio di giovedì, i Carabinieri della Stazione di Latina (LT) hanno deferito, in stato di libertà, una donna di 35 anni, residente a Pescara, già nota alle forze di polizia, per il reato di furto.
Nello specifico i Carabinieri, a conclusione di attività d’indagine scaturita dalla querela della vittima, responsabile di un esercizio commerciale del posto, hanno identificato l’indagata, ritenuta responsabile di aver commesso un furto all’interno della predetta attività.
Dagli accertamenti condotti dei militari dell’Arma, anche attraverso la visione delle telecamere di videosorveglianza di interesse, emergerebbe che l’indagata, lo scorso 17 agosto, dopo aver staccato il dispositivo antitaccheggio, abbia asportato dallo scaffale un paio di scarpe.
Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non
colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della costituzione