I Carabinieri denunciano una trentanovenne per guida in stato di ebbrezza alcolica

Terracina (LT): Nella giornata di ieri, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Terracina, all’esito di mirati accertamenti, hanno deferito, in stato di libertà, una donna di 39 anni, residente a Latina, per il reato di guida in stato di ebrezza alcolica.

Nello specifico, i Carabinieri, intorno alle ore 01.30 circa, sono intervenuti presso la strada SS 7 Appia, a seguito di un sinistro stradale autonomo, dove poco prima era rimasta coinvolta l’indagata mentre era alla guida di un’autovettura a lei in uso.

Nella predetta circostanza, i Carabinieri hanno sottoposto ad accertamenti alcolemici la conducente del veicolo, il cui esito ha evidenziato un tasso alcolemico superiore al limite consentito.

Pertanto, i militari dell’Arma dei Carabinieri, oltre a denunciare la donna all’Autorità Giudiziaria, hanno altresì proceduto al ritiro della patente di guida a lei intestata.

Il veicolo, che a seguito dell’incidente aveva riportato danni rilevanti, è stato affidato a una depositeria giudiziaria.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagata vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.