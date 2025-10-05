I Carabinieri denunciano una ventinovenne per minaccia e porto di armi atti ad offendere

Latina: i Nella serata dello scorso 2 ottobre, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Latina (LT), hanno denunciato, in stato di libertà, una cittadina romena di 29 anni residente a Latina, già nota alle forze di polizia, per il reato di minaccia e porto di oggetti atti ad offendere.

Nello specifico, su richiesta pervenuta al 112 N.U.E., i Carabinieri sono intervenuti in questo centro dove poco prima l’indagata, a seguito di una lite avvenuta poco prima per futili motivi, minacciava una sua connazionale di 33 anni.

I Carabinieri, giunti sul posto, hanno constatato che l’indagata era in possesso di una pistola ad aria compressa priva di tappo rosso e serbatoio e pertanto hanno provveduto a sequestrare l’arma.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagata vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.