I Carabinieri disarmano un uomo che, macete alla mano, minacciava i passanti

Catania, Corso Sicilia Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante di Catania sono intervenuti con prontezza in Corso Sicilia, a seguito della segnalazione di un uomo che, armato di coltelli, stava minacciando i passanti, generando panico tra i cittadini.

Grazie al tempestivo coordinamento dei militari, l’uomo — un 44enne di origine straniera, irregolare sul territorio nazionale — è stato individuato all’interno di un supermercato della zona, dove si aggirava nervosamente tra le corsie, pronunciando frasi sconnesse. I Carabinieri, mantenendo la calma e adottando ogni misura di sicurezza per tutelare i presenti, sono riusciti a bloccarlo e disarmarlo, evitando che potesse ferire qualcuno.

Dopo averlo messo in sicurezza, i militari dell’Arma lo hanno perquisito, recuperando le armi che aveva adoperato: una mannaia di circa 32 centimetri, un coltello da cucina di analoga lunghezza e un coltello a serramanico di 16 centimetri.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, l’uomo è stato deferito in stato di libertà per porto di oggetti atti ad offendere e minaccia aggravata, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.