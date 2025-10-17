I Carabinieri effettuano un servizio di controllo finalizzati alla prevenzione dell’attività di spaccio. Arrestato un 32enne e denunciate 2 persone

Durante la scorsa nottata, i Carabinieri della Tenenza di Fondi, hanno eseguito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione della dell’attività di spaccio.

All’esito delle attività i Carabinieri hanno:

tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo di 32 anni del posto, già noto alle forze di polizia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico i Carabinieri, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, hanno rinvenuto nella disponibilità del 32enne un panetto avvolto con del cellophane contenente circa 91 grammi di sostanza stupefacente di tipo “hashish”, circa 6 grammi di sostanza stupefacente di tipo “marijuana”, circa 27 grammi di sostanza stupefacente di tipo “cocaina”, la somma in denaro di 6.650 euro in contanti suddivisa in banconote di vario taglio presumibilmente provento dell’attività illecita, 2 dispositivi localizzatori GPS tracker, i bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento e un cellulare. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida da parte del G.I.P..

denunciato, in stato di libertà, un uomo di 63 anni del posto, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimore nel Comune di Fondi (LT), per il reato di ricettazione.

I Carabinieri durante un’ispezione presso l’abitazione dell’indagato, hanno rinvenuto, nella disponibilità del 63enne, un computer completo di casse, monitor, mouse e cavetteria varia recante etichetta identificativa riconducibile ad un Istituto scolastico di Fondi. Attraverso accertamenti investigativi, i Carabinieri hanno appurato come il suddetto materiale, lo scorso mese di luglio, era stato asportato dall’interno della segreteria dell’Istituto scolastico e denunciato presso il Commissariato di Polizia di Fondi (LT).

denunciato in stato di libertà un uomo di 29 anni del posto, già noto alle forze di polizia, per il reato di detenzione abusiva di munizioni. I Carabinieri, a seguito di ispezione domiciliare, hanno rinvenuto nell’appartamento del 29enne 47 cartucce da fucile calibro 20, 5 cartucce calibro 12, una cartuccia calibro 15 e una cartuccia calibro 30.

Il materiale rinvenuto, è stato sottoposto a sequestro e le sostanze stupefacenti, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sarà sottoposto ad analisi di laboratorio, quantitative e qualitative.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.