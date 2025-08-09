I Carabinieri effettuano un servizio straordinario di controllo del territorio

Ponza (LT): Nella serata di venerdì, i Carabinieri della Stazione di Ponza, unitamente ai militari della Sezione Operativa della tenenza di Gaeta (LT) e , del battello CC 403 Med defence, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio sulla fascia costiera dell’isola finalizzato alla prevenzione della criminalità comune e dell’attività di spaccio, garantendo al tempo stesso maggiore sicurezza alla circolazione stradale, con particolare riferimento alle zone della “movida”, maggiormente frequentate e caratterizzate dalla presenza di diversi luoghi di aggregazione.

Nello specifico sono stati predisposti servizi di pattugliamento, nel corso dei quali sono stati sottoposti a controlli: 12 veicoli, identificate 90 persone di cui 13 gravati da precedenti di polizia, 5 imbarcazioni e ispezionato un’attività commerciale.

Nel medesimo contesto è stato segnalato all’autorità amministrativa, un cittadino straniero di 24 anni poiché trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente di tipo “hashish” che è stata posta sotto sequestro.