I Carabinieri effettuano un servizio straordinario di controllo del territorio

Ponza (LT): Nelle giornata di sabato, i Carabinieri della Stazione di Ponza e del Battello CC403, in dotazione alla predetta Stazione, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio sulla fascia costiera dell’isola finalizzato alla prevenzione della criminalità comune e dell’attività di spaccio, garantendo al tempo stesso maggiore sicurezza alla circolazione stradale, con particolare riferimento alle zone della “movida”, maggiormente frequentate e caratterizzate dalla presenza di diversi luoghi di aggregazione.

Nello specifico sono stati predisposti servizi di pattugliamento, nel corso dei quali sono stati sottoposti a controlli: 5 imbarcazioni, identificate 31 persone.

Nel medesimo contesto, i Carabinieri hanno eseguito un controllo presso alcuni esercizi commerciali elevando nr. 2 contravvenzioni al Codice della Strada per occupazione del suolo pubblico.