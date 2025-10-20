I Carabinieri eseguono controlli presso locali pubblici. Arrestato un 51enne per inosservanza della sorveglianza speciale

Nella giornata di sabato, i Carabinieri delle Stazioni di Aprilia (LT) e Campoverde (LT), hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo di 51 anni del posto, già sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, per il reato di inosservanza della predetta prescrizione.

Nello specifico, i Carabinieri, unitamente al personale del N.A.S. di Latina hanno condotto una serie di controlli mirati alla verifica sulle norme igienico sanitarie presso attività di ristorazione ed esercizi commerciali di Aprilia (LT), sorprendendo l’uomo all’interno di un locale di intrattenimento.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Reparto Territoriale di Aprilia (LT), in attesa della convalida dell’arresto che si terrà nella giornata di domani con rito direttissimo.

Il titolare dell’esercizio pubblico è stato sanzionato amministrativamente di 400 euro, poiché ha somministrato bevande alcooliche all’interno del locale stesso dove è vietato.

Durante un ulteriore controllo presso un esercizio commerciale operante nel settore birrario, i militari dell’Arma, hanno sanzionato il titolare per mancato rispetto degli obblighi generali in materia di igiene con una sanzione amministrativa di 1.000 euro per mancato rispetto.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione