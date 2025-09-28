I Carabinieri eseguono due accessi ispettivi presso esercizi pubblici. Sanzionati amministrativamente entrambi i titolari

Aprilia (LT): Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Aprilia (LT), congiuntamente a personale del Nucleo Antisofisticazione e Sanità, hanno effettuato due accessi ispettivi presso altrettanti esercizi commerciali del posto.

All’esito delle necessarie verifiche svolte dai Carabinieri, un uomo di 68 anni del posto, titolare di un negozio operante nel settore dello street food, è stato sanzionato amministrativamente per la somma di 3.000 euro, per mancato rispetto degli obblighi formativi del personale.

A seguire, i Carabinieri hanno ispezionato un negozio operante nel commercio al dettaglio di carne, la cui titolare, una donna di 49 anni del posto, è stata sanzionata amministrativamente per la somma di 1.500 euro, poiché trovata in possesso di 15 kg. di carne priva di tracciabilità, che, pertanto, è stata distrutta direttamente sul posto.