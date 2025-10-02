I Carabinieri eseguono servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al rimpatrio degli stranieri irregolari

Terracina e Sonnino (LT): Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Terracina (LT), unitamente al personale dell’AUSL di Latina,

hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Terracina e Sonnino, finalizzato a prevenire l’incremento di cittadini stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale, con particolare attenzione rivolta a determinate aree, come ad esempio quella di Borgo Hermada, in cui vi è un’alta concentrazione di cittadini stranieri.

Nel corso del servizio straordinario sono stati complessivamente identificati 111 cittadini di nazionalità, bangladese e indiana, di cui 5 sono risultati irregolari sul territorio nazionale. Per 4 di loro è stata disposta l’espulsione, con intimazione di lasciare il territorio italiano entro 7 giorni; invece, uno di loro è stato espulso direttamente e condotto presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Roma Ponte Galeria. Nel corso del servizio sono state ispezionate 8 abitazioni, di cui una in Sonnino e due di Terracina, dove sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie, per le quali sono in corso le procedure atte a stabilirne l’eventuale inagibilità, da cui deriverebbe inevitabilmente un’ordinanza di sgombero. I Carabinieri, inoltre, hanno elevato nei confronti del proprietario di un’immobile, una sanzione amministrativa di 1.000 euro, per mancata comunicazione di cessione del fabbricato a un cittadino straniero. Rimane alta e costante l’attenzione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Latina. Continuano, con sempre maggiore frequenza, i servizi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e alla repressione della criminalità comune e, nel caso specie, del fenomeno dell’immigrazione clandestina, fornendo una risposta concreta ed incisiva alle legittime aspettative dei cittadini in termini di sicurezza