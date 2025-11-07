I Carabinieri eseguono un accesso ispettivo presso un’azienda agricola. Denuncia e sanzioni per il titolare

Terracina (LT) – Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Terracina (LT) e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, questi ultimi intervenuti sotto la direzione del locale Ispettorato Territoriale del Lavoro, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione del fenomeno del “caporalato”, hanno effettuato un accesso ispettivo presso un’azienda agricola impegnata nel settore ortofrutticolo.

All’esito delle necessarie verifiche svolte, i Carabinieri hanno vagliato la posizione di 8 lavoratori, tutti di nazionalità indiana e regolari sul territorio nazionale, di cui 2 non regolarmente assunti. Per tale ultimo motivo i Carabinieri hanno proceduto al deferimento del titolare della ditta individuale.

Nel medesimo contesto, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno adottato il provvedimento di sospensione della suddetta società, elevando sanzioni per complessivi 10.300 euro. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione