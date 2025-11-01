I Carabinieri eseguono un accesso ispettivo presso un’azienda agricola. Denunciato il titolare

Pontinia (LT): Nella mattinata di ieri, i Carabinieri delle Stazioni di Pontinia (LT) e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, questi ultimi intervenuti sotto la direzione del locale Ispettorato Territoriale del Lavoro, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione del fenomeno del “caporalato”, hanno effettuato un accesso ispettivo presso un’azienda impegnata nell’attività di allevamento di bovini da latte.

All’esito delle necessarie verifiche svolte, il titolare dell’azienda, un uomo di 30 anni del luogo, è stato deferito, in stato di libertà, per i reati di mancata formazione e relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro. Pertanto i Carabinieri hanno contestato le predette irregolarità, elevando le ammende previste, per una somma complessiva pari ad oltre 2.500.00 euro.

Durante il controllo i Carabinieri hanno vagliato la posizione di un lavoratore di nazionalità indiana che, compiutamente identificato, è risultato in regola sia sul territorio Nazionale che per quanto attiene alle preventive comunicazioni di assunzione.Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione