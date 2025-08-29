I Carabinieri eseguono un accesso ispettivo. Riscontrate irregolarità

Aprilia (LT): Nella mattinata di mercoledì, i Carabinieri della Stazione di Campoverde e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, a conclusione di attività ispettiva presso un’azienda del posto, hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 49 anni del luogo, per i reati di mancata sorveglianza sanitaria, mancata redazione del documento di valutazione dei rischi “D.V.R.” e mancato corso di formazione.

All’esito delle necessarie verifiche svolte durante il controllo, i Carabinieri hanno identificato e vagliato la posizione di 5 lavoratori, riscontrando la presenza di tre lavoratori per il quale non era stata inoltrata la comunicazione di assunzione, violazione per il quale è prevista l’applicazione della maxi sanzione per il titolare.

Nell’ambito dell’attività svolta venivano elevate sanzioni amministrative per un importo di oltre 20.000,00 euro, sospendendo l’attività sia per gravi violazioni delle norme di sicurezza sia per la presenza di lavoratori in nero.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.