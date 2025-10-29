I Carabinieri eseguono un decreto di perquisizione nei confronti di un incaricato di pubblico servizio

Latina: Nella mattinata di martedì, su disposizione della Procura della Repubblica di Latina, il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina

ha dato esecuzione ad un decreto di perquisizione, emesso dalla locale Procura della Repubblica, nell’ambito di un’indagine volta a contrastare condotte corruttive e di agevolazione all’immigrazione clandestina, nei confronti di un incaricato di pubblico servizio presso l’agenzia dell’entrate e di alcuni dipendenti e gestori di 3 diversi CAF della provincia di Latina.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione, vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva.