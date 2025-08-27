I Carabinieri eseguono un decreto di reintegrazione di un immobile

Cisterna di Latina (LT): In data 27 agosto 2025 i militari del Comando stazione Carabinieri di Cisterna di Latina davano esecuzione a decreto di reintegrazione dell’immobile richiesto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina ed emesso dal competente Tribunale nei confronti di quattro soggetti tutti resosi responsabili di occupazione arbitraria di immobile.
Il decreto in questione veniva richiesto al Tribunale dalla Procura di Latina che condivideva le risultanze investigative del Comando Stazione Carabinieri di Cisterna di Latina a seguito di querela sporta dal proprietario dell’immobile ove denunciava che detto stabile veniva abusivamente occupato dai quattro soggetti in modo continuativo dal 2008, anno in cui lo stesso lo acquistava tramite asta giudiziaria. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non
colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.