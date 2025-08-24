I Carabinieri eseguono un ordine di carcerazione a carico di una trentacinquenne

Aprilia (LT): Nel pomeriggio del 22 agosto scorso, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia (LT) hanno tratto in arresto una donna di 35 anni del luogo, già nota alle forze di polizia, in esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dal Tribunale Ordinario di Velletri, in sostituzione della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari a cui la donna era sottoposta, poiché riconosciuta colpevole del reato di rapina, commesso nel settembre del 2024 in provincia di Roma.
Espletate le formalità di rito, la donna è stata tradotta presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione