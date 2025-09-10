Cronaca

I Carabinieri eseguono un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ai danni di un 35enne

Fondi (LT): Nei giorni scorsi, i carabinieri della Tenenza di Fondi (LT), in ottemperanza all’ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal tribunale di Latina – Giudice per le Indagini Preliminari -, hanno localizzato e tratto in arresto un 35enne del luogo, già conosciuto alle forze di polizia.

Al provvedimento si è giunti a seguito della richiesta avanzata dai militari della citata Tenenza in quanto l’uomo, denunciato lo scorso mese di agosto dal padre e successivamente dalla zia, al fine di farsi consegnare somme di denaro per l’acquisto di sostanze stupefacenti, ha più volte minacciato di morte il padre, danneggiandogli anche l’autovettura di proprietà e recatosi presso l’attività della zia in altre circostanze, ha inveito nei confronti della stessa danneggiandogli anche alcuni arredi del negozio.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione

