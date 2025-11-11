I Carabinieri fermano un uomo a bordo di uno scooter rubato: aveva anche marijuana nel marsupio

Catania. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno denunciato in stato di libertà un 35enne, residente a Catania, per ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Durante un servizio di pattuglia nel quartiere San Cristoforo, i militari hanno scorto un uomo alla guida di un motociclo, privo di casco e con atteggiamento guardingo che, alla vista della pattuglia, ha tentato di cambiare strada. I Carabinieri, però, lo hanno bloccato dopo pochi metri, impedendogli di allontanarsi, quindi lo hanno sottoposto a perquisizione per comprendere il motivo di quella fuga.

L’ispezione ha permesso ai militari dell’Arma di recuperare dal suo borsello ben 17 involucri di carta stagnola contenenti marijuana, per un peso di 50 grammi, mentre, nel vano sottosella dello scooter, c’era il casco che avrebbe dovuto indossare, ma anche una custodia per pistola, vuota.

Immediati sono scattati anche gli accertamenti nella banca dati delle Forze dell’Ordine, effettuati con l’ausilio degli operatori della Centrale Operativa, dai quali è emerso che quel motorino era stato rubato lo scorso 23 settembre a Catania, come denunciato dal proprietario presso la Stazione Carabinieri di Catania Librino.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il 35enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, mentre il motoveicolo è stato restituito al giovane al quale era stato rubato.