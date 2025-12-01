I Carabinieri fermano un uomo mentre consegna stupefacenti davanti a un B&B

Catania, quartiere San Cristoforo. I Carabinieri del Nucleo Operativo di Catania Piazza Dante hanno portato a termine un intervento mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel cuore della città, sorprendendo in flagranza un uomo 54enne, residente a Catania, mentre consegnava droga a un acquirente davanti all’ingresso di un B&B.

I militari, impegnati in un servizio in abiti civili e con auto di copertura, hanno notato due individui scambiarsi un piccolo involucro: uno seduto su uno scooter elettrico, l’altro sulla soglia del portone dell’edificio. L’arrivo improvviso dei Carabinieri ha provocato un tentativo di fuga da parte del giovane acquirente, che ha cercato di richiudersi nell’androne. Prontamente fermato, però, ha tentato di disfarsi della dose di marijuana appena acquistata che, ovviamente, è stata subito sequestrata.

Anche il pusher 54enne è stato subito bloccato e messo in sicurezza, quindi perquisito; l’uomo, però, aveva portato con sé soltanto la dose venduta, ma i Carabinieri hanno recuperato anche denaro contante e un telefono cellulare di vecchia generazione, utilizzato per comunicare con i clienti della sua all’attività illecita, circostanza tipica dei dispositivi cosiddetti “citofono”.

Al termine degli accertamenti, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, mentre lo spacciatore è stato denunciato in stato di libertà per spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.