I Carabinieri identificano e rintracciano il presunto responsabile dell’omicidio nel centro di Palermo 

Questa mattina, alle ore 13:00 circa, i Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno accompagnato in caserma, per esser sottoposto ad interrogatorio da parte dei magistrati della Procura della Repubblica di Palermo, un giovane palermitano di anni ventotto, ritenuto responsabile del reato di omicidio.

Le immediate attività d’indagine – svolte dal Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Verdi con l’ausilio del Nucleo Investigativo di Palermo, mediante l’acquisizione delle immagini delle telecamere pubbliche e private e dall’esame delle testimonianze raccolte sul posto – hanno permesso di identificare e rintracciare, nel quartier Zen, il presunto responsabile dell’omicidio di un ventenne, colpito mortalmente alla testa, mentre, intorno alle 03:00 di questa mattina, era intento a lavorare in un pub di famiglia del centro storico cittadino.

È obbligo rilevare che la persona accompagnata in caserma è, allo stato, solamente indiziata di delitto e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.