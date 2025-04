I Carabinieri in parrocchia per offrire consigli contro le truffe agli anziani

San Sebastiano Curone – Il Comandante della locale Stazione, Maresciallo Ordinario Lorenzo La Manna, ha incontrato presso la parrocchia, in occasione della quarta Quaresimale delle Valli Curone e Grue, i residenti per offrire loro consigli pratici su come difendersi dalle truffe.

Il Comandante ha risposto alle domande, ai dubbi e ascoltato le esperienze di alcuni dei presenti e ha sottolineato la necessità di rivolgersi con fiducia ai Carabinieri.

Immancabile il consiglio di non aderire mai, in nessun caso, alle richieste di denaro o preziosi da parte di sedicenti appartenenti alle Forze dell’Ordine e l’invito a chiamare subito e sempre il 112, anche solo per avere conforto su dubbi e sospetti.

Un momento importante di vicinanza alla popolazione e un’occasione per ribadire agli anziani di non sentirsi soli e di non vergognarsi di denunciare anche solo i tentativi di truffa subiti, che possono rivelarsi importanti spunti per le indagini volte all’individuazione dei malviventi e al contrasto del crimine.