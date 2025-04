I Carabinieri incontrano le famiglie degli studenti dell’I.C.S. “Alessio Narbone”

Caltagirone. Nell’ambito degli incontri del progetto “cultura della legalità”, i Carabinieri della Compagnia di Caltagirone, rappresentati dal Cap. Nastassija Magno e dal Mar. Magg. Vincenzo Claudio Buscemi, rispettivamente Comandanti della Compagnia e della Stazione, sono stati ospitati dall’Istituto Comprensivo Statale “Alessio Narbone” per due incontri formativi indirizzati ai genitori e agli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado.

L’evento, organizzato con la collaborazione della Dirigente Scolastica Tecla Guzzardi e dei professori Roberto Palumbo e Vittoria Di Grande, ha avuto come tema centrale le forme del bullismo e la sicurezza in rete, con l’obiettivo di sensibilizzare le famiglie e i giovani su questa emergenza sociale e fornire loro strumenti utili prevenire i suoi effetti, nonché per navigare in rete ed utilizzare in sicurezza le nuove tecnologie.

Durante l’incontro, il Cap. Magno ha approfondito le caratteristiche del bullismo e del cyberbullismo: fenomeni che si sostanziano in episodi di aggressione fisica, psicologica e sociale, attuati anche con l’uso dei social network, e che non devono essere considerati un semplice scherzo tra ragazzi, ma –se ripetuti nel tempo- possono integrare illeciti penalmente rilevanti. L’invito avanzato dai Carabinieri è di imparare a riconoscere i segnali spia di disagio e sopraffazione, senza sottovalutarli.

Durante l’incontro è stato poi trattato un altro aspetto centrale: il ruolo del web e dei social media, con particolare riferimento ai pericoli che si possono incontrare navigando in rete. Sono state quindi illustrate le principali tipologie di truffe informatiche, come il phishing, lo smishing e la “love scam”, nonché i reati di diffamazione a mezzo stampa. L’Ufficiale ha quindi spiegato le regole per navigare in sicurezza, utili sia agli adulti che ai piccoli cybernauti.

L’incontro, che mirava anche ad una riflessione sulla responsabilità genitoriale, ha visto la partecipazione di diverse mamme e papà, che hanno posto varie domande ed avanzato importanti riflessioni, dimostrando grande interesse e sensibilità verso l’argomento.

In conclusione, i Comandanti della Compagnia di Caltagirone e della locale Stazione hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra Arma dei Carabinieri, scuola e famiglia per cercare di prevenire questi fenomeni, fornendo i giusti punti di riferimento ai giovani.

Nelle prossime settimane, proseguiranno gli incontri di promozione della cultura della legalità tra i ragazzi, incontrando direttamente gli alunni dietro i banchi di scuola dei diversi istituti scolastici del territorio.