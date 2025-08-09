I Carabinieri indagano per un’aggressione di un 23enne

Aprilia (LT): Nella decorsa notte, i Carabinieri della sezione radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia (LT), su segnalazione pervenuta al 112 N.U.E., sono intervenuti presso il parco pubblico in quanto poco prima si era consumata un’aggressione.

Nello specifico, i Carabinieri, sulla scorta degli elementi raccolti, hanno appurato che un cittadino tunisino di 23 anni residente in provincia di Cuneo (CN), già noto alle forze di polizia, mentre era all’interno del parco in compagnia di altri suoi connazionali, sono stati avvicinati da un gruppo di soggetti e il 23enne è stato attinto al costato con alcuni fendenti inferti verosimilmente con un coltello.

A seguito di perlustrazione della zona, i carabinieri hanno rinvenuto un coltello che è stato posto sotto sequestro.

Il malcapitato è stato trasportato dal personale del 118 intervenuto sul posto, presso il pronto soccorso di Aprilia.

Proseguono le indagini dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia (LT) finalizzate alla identificazione degli autori del reato per cui si procede.