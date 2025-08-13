I Carabinieri individuano i responsabili di un’aggressione

Priverno (LT): A conclusione di serrate indagini, i Carabinieri della Stazione di Priverno hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Latina e alla Procura per i Minorenni di Roma, 9 giovanissimi, di cui 7 ancora minori, individuati quali responsabili, in concorso con altri ancora da identificare, del pestaggio ai danni di 5 coetanei del luogo,

avvenuto lo scorso 3 agosto, durante la “Notte bianca” svoltasi in quel centro abitato. Attraverso le indagini è stato anche ricostruito come, durante l’aggressione, a uno dei malcapitati, è stata strappata dal collo una collana in oro. Quella notte, i responsabili, noti alle FF.PP., poiché gravati da vicende giudiziarie, hanno raggiunto la città di Priverno, provenienti da un comune della Provincia di Latina, ove alcuni di loro sono collocati in Comunità di accoglienza, per scontare misure cautelari per procedimenti giudiziari in corso. Le indagini, svolte attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza comunale presenti nell’area ove si è consumata l’aggressione, l’escussione di testimoni e l’analisi di video reperiti su piattaforme social, proseguono con il massimo impulso per identificare i restanti partecipanti al brutale pestaggio, per ora accertato essersi svolto senza alcun motivo. I responsabili dovranno rispondere delle accuse di percosse, lesioni e rapina aggravata.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non

colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della costituzione.