I Carabinieri interrompono l’attività di spaccio di un pusher 30enne

Catania. Incisivo intervento di contrasto al traffico degli stupefacenti, messo a segno dai Carabinieri della stazione di Catania Nesima, che ha permesso di fermare l’attività di un pusher.

Al riguardo, nell’ambito del potenziamento dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale di Catania, mirati anche alla prevenzione e repressione dei reati connessi allo spaccio, i militari della stazione hanno portato a termine con successo, un mirato servizio in via Capo Passero, arrestando per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un pregiudicato catanese di 30 anni, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva.

In particolare, al termine di una attività info investigativa che ha consentito di ipotizzare che il giovane fosse dedito ad attività illecite, i Carabinieri hanno messo in atto un servizio di osservazione a distanza ed in “modalità discreta”, per meglio comprendere le sue mosse. In pieno giorno, di mattina, lo hanno visto posizionato a piedi davanti ad un palazzo mentre, con il chiaro intento di smerciare droga, bloccava le auto in transito in via Capo Passero.

Gli investigatori hanno atteso il momento propizio per intervenire e, avvicinatisi il più possibile al giovane, gli si sono “parati” davanti. Il ragazzo ha tentato la fuga ma è stato subito bloccato all’interno dell’androne del più vicino palazzo, nonostante avesse anche cercato di chiudere il portone.

Il giovane, messo in sicurezza, è stato identificato per un 30enne catanese e sottoposto a perquisizione personale che ha fornito riscontro ai militari che gli hanno trovato addosso un centinaio di dosi di sostanza stupefacente.

In particolare, nella disponibilità del pusher, sono stati trovate 53 dosi di marijuana del peso complessivo di 90 grammi, altre 29 dosi di crack per un peso complessivo di 6 grammi e 20 dosi di cocaina per un peso complessivo di 6 grammi, nonché la somma di 200 euro, ritenuti provento dello spaccio.

Gli investigatori hanno anche recuperato e poi sequestrato, come tutta la droga e i soldi, una radio trasmittente in uso al 30enne. Durante le operazioni di identificazione e ricerca l’apparecchio, evidentemente in collegamento con le altre vedette della piazza di spaccio, continuava a ricevere le comunicazioni che allertavano tutti gli altri complici al fine di allontanarsi per la presenza dei Carabinieri.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il 30enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha stabilito per lui la sottoposizione agli arresti domiciliari.