I Carabinieri intervengono per un incidente stradale. Denunciato un 58enne per lesioni personali stradali gravi

Priverno (LT): Nella tarda serata 6 settembre, i Carabinieri della Stazione di Priverno (LT) hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 58 anni residente a Roccagorga (LT), già noto alle forze di polizia, per il reato di lesioni personali stradali gravi.

Nello specifico, i Carabinieri, su richiesta pervenuta al 112 N.U.E., sono intervenuti in strada regionale 156, incrocio con via Torretta Rocchigiana, a seguito di un incidente stradale.

Dagli accertamenti preliminarmente eseguiti dai Carabinieri è emerso che il conducente del veicolo, che percorreva via Torretta Rocchigiana, giunto all’incrocio con la strada regionale 156, ha proseguito la marcia nonostante la segnaletica semaforica stava emettendo luce rossa, impattando con il motociclo guidato da n uomo di 43 anni residente a Priverno (LT), che a causa dell’impatto con l’autovettura, è sbalzato per diversi metri sull’asfalto.

A seguito di ulteriori accertamenti, i Carabinieri hanno appurato che l’autovettura guidata dal 58enne è risultata priva di copertura assicurativa.

A causa delle lesioni riportate, l’uomo è stato elitrasportato presso un ospedale di Roma, mentre l’autista dell’autovettura, è stato trasportato dal personale del 118 intervenuto, presso l’ospedale di Terracina (LT).

I Carabinieri hanno posto sotto sequestro i mezzi che sono stati affidati in giudiziale custodia a una ditta convenzionata.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.