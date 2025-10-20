I Carabinieri intervengono per una rissa. denunciate 4 persone

Priverno (LT): Nel corso della nottata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Priverno con l’ausilio dei Carabinieri di Roccagorga, a parziale conclusione di attività investigativa, hanno deferito, in stato di libertà, tre ragazzi diciannovenni e un uomo di 43 già sottoposto alla misura della libertà vigilata con obbligo di permanenza presso la propria residenza, tutti residenti a Priverno e noti alle forze di polizia, per il reato di rissa aggravata.

I Carabinieri, su segnalazione pervenuta al 112 N.U.E. sono intervenuti in quel centro in Piazza Giovanni XXIII, nei pressi di varie attività commerciali di somministrazione di bevande.

Giunti sul posto, i militari dell’Arma, attraverso l’escussione immediata dei testimoni che hanno assistito alla rissa, hanno potuto identificare 4 degli autori dell’evento.

Nell’occorso uno dei diciannovenni, ha riportato una contusione al volto per un colpo ricevuto, ma ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri di Priverno (LT) atti ad individuare gli autori della rissa, anche attraverso la disamina dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza presenti nell’area di interesse operativo.

Nei confronti del 43enne, verrà richiesta l’aggravamento della misura a cui è sottoposto e per tutti e quattro i partecipanti alla rissa, sarà richiesto il D.A.S.P.O. urbano.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli l’indagati vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.dd