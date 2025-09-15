I Carabinieri intervengono per un’autovettura in fiamme. Rinvenuto un cadavere all’interno del veicolo

Sermoneta (LT): Nella decorsa nottata, intorno alle 2:30, su segnalazione pervenuta al 112 NUE, i Carabinieri della Stazione di Sermoneta sono intervenuti in quel comune, all’interno del parcheggio retrostante alla stazione ferroviaria di Latina Scalo, per l’incendio di un’autovettura.

I militari dell’Arma sono intervenuti sul luogo dell’evento, dove era giunto anche personale dei Vigili del Fuoco di Latina che hanno provveduto a domare le fiamme. È questo il momento in cui all’interno dell’abitacolo dell’utilitaria, una Fiat 500 completamente distrutta dalle fiamme, è stata rilevata la presenza del cadavere di un uomo, completamente carbonizzato, tuttora in corso di identificazione certa.

Sono in corso le indagini dei Carabinieri, nell’ambito delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, diretta dalla dott.ssa Luigia Spinelli, al fine di stabilire la dinamica dell’accaduto e delineare il contesto in cui si è verificato l’evento. Sul posto, oltre ai militari del Reparto Territoriale di Aprilia e della competente Stazione di Sermoneta, è intervenuto personale della Sezione Rilievi tecnici del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Provinciale di