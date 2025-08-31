I Carabinieri notificano un decreto di applicazione della misura della sorveglianza speciale 

Ieri i Carabinieri del Reparto Operativo-Nucleo Investigativo di Latina hanno notificato, un decreto di applicazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza emesso dalla Sezione III Penale, Sezione specializzata – misure di prevenzione del Tribunale Civile e Penale di Roma,

su richiesta della Procura della Repubblica di Latina, ad un 53 enne pontino, ritenuto pericoloso in quanto persona che vive abitualmente con i proventi di attività delittuosa e dedito alla commissione di reati che pongono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica.

L’attività di indagine, eseguita dai Carabinieri del Nucleo Investigativo sotto la direzione della Procura pontina, ha consentito di dimostrare come l’uomo, sin da quando era appena maggiorenne, quasi senza soluzione di continuità, sia stata una persona dedita ad attività delittuosa quali reati contro la pubblica amministrazione, in materia tributaria patrimonio ed in materia di stupefacenti.

Il provvedimento obbligherà l’uomo, per il prossimo anno, a fissare la propria dimora e di comunicarla all’Autorità di P.S., ed a non associarsi a persone che hanno subìto condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione.

Il procedimento si trova nel primo grado di giudizio, con la conseguenza che per il sottoposto alla misura vige il principio di presunzione di innocenza.