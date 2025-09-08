I Carabinieri presenti al “Memorial day Cristian Zucconi”, motor-show di solidarietà, stretti in un abbraccio con il Brigadiere Andrea Zucconi nel ricordo del figlio Cristian

Bassignana – Rally e drifting, adrenalina, voli in elicottero e mongolfiera: si è confermato un motore decisamente ben rodato e potente quello del “Memorial Day Cristian Zucconi”, la manifestazione di motor-show all’insegna della beneficenza, giunta alla settima edizione.

Con la presenza di ben 28 piloti e una sempre maggiore affluenza di pubblico, l’evento di fine estate è andato in scena dal 5 al 7 settembre in partnership con Lions Club Valenza Host e Croce Rossa Italiana Comitato di Alessandria-Unità territoriale di Valenza. A dimostrare il suo impatto positivo sul territorio, la manifestazione organizzata a Bassignana dall’associazione Memorial Cristian Zucconi Aps ha ricevuto il Patrocinio di Regione Piemonte, Consiglio regionale del Piemonte, Provincia di Alessandria, Comune di Bassignana e ACI, nonché il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

L’evento ha visto i Carabinieri di Alessandria stretti in un abbraccio con il Brigadiere Andrea Zucconi, che con questo evento ricorda il figlio Cristian, scomparso a soli 21 anni, e promuove una vera a propria gara alla solidarietà. I proventi raccolti durante la manifestazione, infatti, vengono da sempre destinati dall’associazione di Bassignana all’acquisto di beni e servizi per il mondo della disabilità, della terza età e della scuola. Non solo un successo consolidato dunque, ma anche la conferma che l’associazione creata da Andrea Zucconi è sempre più amata da pubblico, sponsor e istituzioni: un chiaro segnale che volontariato e professionalità possono non solo fare del bene ma anche promuovere il territorio attirando pubblico e piloti anche da fuori provincia e regione.

La giornata di domenica si è aperta, come da tradizione, con l’alzabandiera del Tricolore, l’Inno Nazionale e il saluto di tutte le autorità presenti. Un rito solenne consolidato, seguito dagli interventi delle autorità. Il forte legame tra Memorial Cristian Zucconi e Arma dei Carabinieri, cui appartiene il presidente Andrea Zucconi, ha visto la presenza delle alte cariche provinciali e locali, fra cui il Tenente Colonnello Silvio Mele, Comandante del Reparto Operativo di Alessandria, il Maggiore Davide Sessa, Comandante della Compagnia di Alessandria, il Maresciallo Ordinario Valerio Vincenti, comandante della Stazione dei Carabinieri di Bassignana. Proprio il Tenente Colonnello Mele, ringraziando l’operato dell’associazione Memorial Cristian Zucconi, ha voluto sottolineare l’importanza dell’azione dell’Arma nel sostegno al prossimo, citando la Preghiera del Carabiniere: “L’Arma dei Carabinieri che qui rappresento con grande orgoglio è non solo una forza di polizia ma una forza militare che in Italia e all’estero si propone anche con un ruolo sociale fatto di devozione, amore e vicinanza al prossimo, come nelle parole di quella che è la nostra Preghiera alla Virgo Fidelis, che ‘suscita in ognuno di noi l’entusiasmo di testimoniare, con la fedeltà fino alla morte, l’amore a Dio e ai fratelli italiani”.