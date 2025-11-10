I Carabinieri recuperano un autocarro e un miniscavatore

Aprilia (LT): I Carabinieri Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia (LT), durante un servizio perlustrativo, hanno intercettato ed intimato l’alt al conducente di un autocarro, munito di gru, che trasportava un miniescavatore.

L’autista del predetto mezzo, nonostante i ripetuti segnali di arresto, anziché arrestare la marcia tentava la fuga, per poi arrendersi e abbandonare il mezzo sulla strada, allontanandosi a piedi nelle campagne circostanti, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che l’autocarro e il miniscavatore erano stati asportati poco prima, da un cantiere edile del luogo, pertanto i mezzi sono stati poi recuperati e restituiti al legittimo proprietario.

Sono tuttora in corso le indagini dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia finalizzate ad identificare l’autore del reato.