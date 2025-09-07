I Carabinieri scoprono furto di energia elettrica e irregolarità ambientali in un’autocarrozzeria

Biancavilla (CT). Nell’ambito dei servizi mirati predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere, tra cui quelli in ambito ambientale e predatori, i militari della Stazione di Biancavilla

hanno deferito in stato di libertà un 61enne del posto, titolare di un’autocarrozzeria, ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato di energia elettrica e violazione della normativa ambientale.

In particolare, durante un controllo presso l’officina, i Carabinieri hanno notato la presenza di attacchi sospetti e possibili manomissioni dell’impianto elettrico. Per questo è stato richiesto l’intervento di personale tecnico di E-Distribuzione che, a seguito di una accurata ispezione, ha accertato la presenza di un allaccio abusivo diretto alla rete elettrica, attraverso il quale l’attività risultava alimentata in maniera illecita.

Nel corso degli ulteriori controlli, i militari hanno inoltre verificato che il titolare non era in grado di esibire la prescritta documentazione tecnica relativa alle emissioni in atmosfera del forno di verniciatura, come previsto dall’art. 269 del D.Lgs. 152/2006. Tale mancanza non consente di accertare la regolarità dell’impianto e quindi il rispetto dei limiti di legge sulle immissioni di fumi potenzialmente nocivi per la salute pubblica e per l’ambiente.

Per questo motivo, il forno è stato posto sotto sequestro dai militari dell’Arma di Biancavilla, mentre il titolare 61enne è stato denunciato sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, per i reati di furto aggravato di energia elettrica e violazione in materia ambientale, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva.