I Carabinieri scoprono un frigo dismesso pieno di droga: arrestato un 35enne

Misterbianco (CT). Nell’ambito di un’attività di controllo del territorio contro l’illegalità diffusa, i Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato, un 35enne catanese, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Al riguardo, durante una verifica amministrativa presso un’attività commerciale nei pressi di via Campo Sportivo del Comune di Misterbianco, i militari dell’Arma, sono entrati nei locali, identificando tutto il personale dipendente presente e un 35enne, pregiudicato, residente a San Pietro Clarenza, che di fatto gestisce il fast food.

I Carabinieri hanno, dunque, proceduto ad ispezionare i vari ambienti, tra cui servizi igienici e spogliatoi che risultavano già aperti, per poi accedere ad una stanza adibita a magazzino, la cui porta era, però, chiusa. Il 35enne, a quel punto, ha dichiarato di essere l’unico detentore delle chiavi di quel deposito che, perciò, ha aperto.

Non appena gli investigatori sono entrati hanno percepito, immediatamente, un forte odore di sostanze stupefacenti ed infatti, poco dopo, aprendo un frigorifero in disuso, hanno trovato consistenti “scorte” di droga.

Contenuti in quattro distinte buste di cellophane i militari hanno scovato marijuana per un peso complessivo di 1,169 kg.

In altre bustine, invece, hanno recuperato 27 grammi di cocaina e 311 grammi di hashish. Nel frigorifero era stato nascosto anche svariato materiale per il confezionamento, tra cui rotoli di scotch, spillatrici, bilancini elettronici di precisione ancora intrisi di droga.

Tutto il predetto materiale e la droga sono stati sottoposti a sequestro mentre l’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, ha disposto che fosse portato nel carcere di Piazza Lanza.