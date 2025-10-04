I Carabinieri scovano cocaina nascosta in un muretto

Mascalucia (CT). Nel corso di un servizio di controllo del territorio volto al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Gravina di Catania hanno rinvenuto e sequestrato circa 90 grammi di cocaina.

Era tarda sera quando l’attenzione dei militari dell’Arma, che stavano svolgendo un’attività di perlustrazione delle zone periferiche di Mascalucia, è stata attirata da un vecchio muro in pietra lavica che, però, aveva alcune rocce fuori posto. Incuriositi e convinti che quello spostamento non fosse dovuto soltanto al deterioramento, l’equipaggio ha deciso di approfondire il controllo, analizzando da vicino quel muretto. L’intuito dei Carabinieri ha avuto la meglio perché, in una intercapedine ricavata tra i massi, i militari hanno scovato due buste contenenti polvere bianca, ovvero cocaina, per un peso di quasi grammi 90 grammi.

Ovviamente la sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro ed è stata inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (L.A.S.S.) per le verifiche qualitative e quantitative, mentre sono ancora in corso le indagini per risalire a chi ha nascosto lì la droga.