I Carabinieri sorprendono due pusher in auto a fare i “conti”: nello zaino droga ed oltre 3.000 euro

Aci Castello (CT). Prosegue l’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania nei i servizi di controllo del territorio, finalizzati anche alla prevenzione e repressione dei reati connessi agli stupefacenti.

In tale contesto, i Carabinieri della Stazione di Aci Castello, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno arrestato un 22enne adranita ed un 25 enne brontese, entrambi già noti alle Forze dell’ordine per pregresse vicende giudiziarie.

Alle 23:00 circa, i militari della Stazione hanno scorto un’utilitaria in sosta in piazza Delle Scuole ed hanno visto, all’interno dell’abitacolo, due giovani che erano intenti ad osservare qualcosa illuminata con la “luce” di un cellulare. Si sono, quindi, avvicinati cautamente a quel veicolo, senza farsi notare, sorprendendo così alle spalle i due che, banconote alla mano, facevano i “conti” utilizzando la calcolatrice del telefono.

I Carabinieri sono perciò intervenuti, bloccandoli e appena hanno gli sportelli dell’utilitaria hanno sentito un forte odore di droga provenire dall’interno. Subito è scattata la perquisizione, grazie alla quale gli investigatori hanno recuperato diversi tipi di stupefacenti nascosti in uno zaino: 90 grammi di marijuana, 20 grammi di hashish, 20 grammi di cocaina, 1 grammo di crack e 3.270 euro in denaro contante.

In una tasca laterale dell’auto, poi, è stato trovato anche un tirapugni. Tutta la droga, il tirapugni ed il denaro, quest’ultimo ritenuto provento dello spaccio, sono stati sequestrati.

Messi in sicurezza i due giovani sono stati arrestati e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, ristretti presso il carcere catanese di Piazza Lanza dove tutt’ora permangono.