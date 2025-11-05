I Carabinieri trovano armi e droga in due cortili condominiali; una donna, invece, aveva in casa cocaina e marijuana

Giarre (CT). Nell’ambito di un più ampio piano di prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa, predisposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania per garantire sicurezza e legalità nel comprensorio giarrese,

i Carabinieri della Stazione di Giarre, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della medesima Compagnia, hanno eseguito una serie di mirati servizi di controllo del territorio, effettuando perquisizioni e ispezioni in diverse aree sensibili del centro urbano.

La prima attività, eseguita nei locali comuni di un complesso di edilizia popolare, ha consentito di recuperare un fucile a canne mozze, privo di marca e matricola, assieme a 41 cartucce calibro 20 e oltre 130 grammi di marijuana. Tutto il materiale è stato ovviamente sequestrato a carico di ignoti, e sono in corso gli accertamenti tecnici di natura balistica per risalire alla provenienza dell’arma e, in generale, ai detentori sia del fucile che della droga.

Nel medesimo contesto operativo, è stata poi perquisita l’abitazione di una 54enne di Giarre,nella quale i Carabinieri hanno scovato 78 grammi di cocaina e 280 grammi di marijuana, oltre a materiale idoneo al confezionamento delle dosi. Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, la donna è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Catania per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Infine, nel quartiere Satellite di Giarre, i militari dell’Arma hanno rinvenuto 120 grammi di hashish, 55 grammi di cocaina e 235 grammi di marijuana, nascosti sotto una pianta posizionata nel cortile condominiale: la droga è stata sottoposta a sequestro e sono in corso indagini per individuarne i detentori.