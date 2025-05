“I cassetti dei sogni” di Fabrizio De Sanctis un giallo adrenalinico ambientato nella Firenze di oggi

Viareggio – Arriva in libreria “I cassetti dei sogni”, nuovo giallo dello scrittore fiorentino Fabrizio De Sanctis, edito da NPS Edizioni (cartaceo: 15€), vincitore della quinta edizione del concorso letterario “Misteri d’Italia”, promosso dall’associazione “Nati per scrivere”, e premiato durante il festival “Lucca Città di Carta” lo scorso anno.

Ambientato a Firenze ai giorni nostri, il romanzo segue le indagini del Commissario Attilio Siciliano, della questura di Firenze, personaggio ostinato e spregiudicato, già protagonista di altri racconti e romanzi dell’autore, stavolta alle prese con un enigmatico suicidio: quello del direttore del Museo degli Innocenti. Un suicidio che le alte sfere cercano subito di archiviare, ma di cui Siciliano non è convinto. Inizia così un’indagine dal ritmo serrato, che porta il Commissario e la sua squadra a immergersi nel marcio della società contemporanea: una corsa contro il tempo, tra bambini abbandonati e oggetti spezzati, tra corruzione dilagante e giustizia spietata, per impedire a un assassino di uccidere ancora. E per fermare i “veri” colpevoli.

«Avendo avuto contatti professionali con l’Istituto degli Innocenti, mi sono scontrato con vicende molto “particolari”, per usare un eufemismo. Un’intervista con un ex magistrato del Tribunale per i Minorenni di Bologna, che rivelava circostanze sconcertanti, è stata la molla definitiva per il romanzo» dichiara Fabrizio De Sanctis.

Avvocato penalista, membro attivo di un gruppo musicale rock-blues, amante della letteratura e della cinematografia gialla e sfegatato tifoso della Fiorentina, Fabrizio De Sanctis ha pubblicato una decina di racconti, in riviste e raccolte, e cinque romanzi. È membro attivo del Gruppo Scrittori Firenze, che da anni promuove cultura nel capoluogo toscano.

Il romanzo “I cassetti dei sogni” è già disponibile in prevendita sul sito NPS Edizioni (https://www.npsedizioni.it/). Dal 30 aprile 2025 ordinabile in cartaceo anche in libreria e su tutti gli store di libri e in digitale sulle varie piattaforme di ebook.

