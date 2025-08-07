I CC arrestano un 44enne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente e porto in luogo pubblico di arma da sparo e un 33enne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente

Monte San Biagio (LT): Nella mattinata di oggi, a conclusione d’attività d’indagine avviate nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Monte San Biagio (LT) supportati dal personale dell’aliquota radiomobile della Compagnia Carabinieri di Terracina (LT),

hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 44 anni del posto, già noto alle forze di polizia per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo e un uomo di 33 anni residente a Fondi, già noto alle forze di polizia per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I Carabinieri, nel corso di un servizio predisposto di o.c.p. avviato nella tarda serata di ieri a Monte San Biagio (LT), hanno documentato la cessione di stupefacente posta in essere dal 44enne quale conducente di un’autovettura con a bordo a lato passeggero, un uomo di 38 anni del posto, in favore del 33enne che si trovava a bordo di un’altra autovettura.

I Carabinieri, sono subito intervenuti appena è avvenuta la cessione dello stupefacente bloccando i soggetti e sottoponendoli a perquisizione personale e veicolare rinvenendo nella disponibilità del 44enne, 40 grammi di sostanza stupefacente di tipo “cocaina” suddivisa in 6 dosi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, nonché una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa, con serbatoio contenente n. 5 proiettili dello stesso calibro.

Nella disponibilità del 33enne invece i Carabinieri hanno rinvenuto un sacchetto contenente 25 dosi di sostanza stupefacente di tipo “cocaina” per un peso complessivo di 11,50 grammi, provento dello spaccio avvenuto poco prima.

I Carabinieri hanno rinvenuto poco lontano dalle autovetture, 3 singole dosi si sostanza stupefacente ti tipo “cocaina” ricevute dal 44enne che il passeggero, l’uomo di 38 anni, ha tentato di disfarsi lanciandole dal finestrino, mentre stavano sopraggiungendo i militari dell’Arma.

Il 38enne, è stato segnalato alla Prefettura di Latina come assuntore di sostanze stupefacenti.

La droga è stata sequestrata e, nell’ambito delle disposizioni che saranno impartite dall’Autorità Giudiziaria, sarà sottoposta alle analisi di laboratorio, quantitative e qualitative.

Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati condotti presso la casa circondariale di Latina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.